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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Vali Güvençer kurumlardan brifing almaya devam ediyor

06 Ocak 2017 Cuma, 18:43
Vali Güvençer kurumlardan brifing almaya devam ediyor
Vali Güvençer kurumlardan brifing almaya devam ediyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kurum ziyaretleri kapsamında Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret etti.
Vali Güvençer, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaretinde İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, müdür yardımcısı ve şube müdürleri tarafından karşılandı.
Tüm birimleri tek tek gezen Vali Güvençer, birimlerde görev yapan personel ile görüşerek yürüttükleri görevleri hakkında bilgiler aldı. Ayrıca Müdürlük girişinde bulunan tanıtım odalarını da gezen Vali Güvençer'e İl Kültür ve Turizm Müdürü Sudak tarafından bilgi verildi.
Daha sonra, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve şube müdürleri tarafından Vali Güvençer'e kurum ve kurumun faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aktarıldı. Sudak şehzadeler şehri ve kadim bir şehir olan Manisa'nın kültürel yapısının ortaya çıkarılması, turizm açısından geliştirilmesi ve özellikle gençlere kültürümüzün aktarılması için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Yeni Müze, Yeni Kütüphane ve Kent Müzesi ile ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren İl Müdürü Sudak Vali Güvençer'in desteği ile projelerin en kısa zamanda hayata geçirileceğini söyledi.
Vali Güvençer, müdürlüğün yapmış olduğu çalışmalardan memnun olduğunu ve bu güzel çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam etmesi gerektiğini vurguladı. Manisa'nın tarih ve kültür açısından çok önemli bir merkez olduğunu söyleyen Vali Güvençer, bu yönde yapılan çalışmaların artırılarak devam etmesi gerektiğini ifade etti. Vali Güvençer, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekibine gayretli çalışmaları nedeniyle teşekkür edip başarılar diledi.
Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kurum ziyaretleri kapsamında İl Defterdarlığını da ziyaret etti.
Vali Güvençer, İl Defterdarlığını ziyaretinde Defterdar Vekili Alpay Ekici ve yardımcıları tarafından karşılandı.
Tüm birimleri tek tek gezen Vali Güvençer, birimlerde görev yapan personel ile görüşerek yürüttükleri görevleri hakkında bilgiler aldı. Ekici, Vali Güvençer'e kurumları hakkında detaylı brifing verdi.
Vali Güvençer de, tüm defterdarlık personeline teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
(SC-Y)

06.01.2017 18:47:46 TSI
NNNN

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