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Kum yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Denizli-Acıpayam karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli-Acıpayam karayolu Cankurtaran rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Acıpayam istikametinden Denizli istikametine seyir eden kum yüklü TIR, dikkatsizlik sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Kontrolden çıkan TIR, yol ortasındaki refüjlere çarparak yola devrildi. Kazada Tır'da bulunan kumlar yola dökülürken, TIR'ın içerisinde bulunan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüde kazayı gören vatandaşlar tarafından TIR'ın içerisinden çıkartıldı. Kazayla birlikte Acıpayam-Denizli istikametine kısa süreliğine araç trafiğine kapanırken, kazada yaralanan sürücüde olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(MT-Y)



06.01.2017 18:50:18 TSI

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