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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Manisa BBSK Gökhan Payal'ı renklerine bağladı

06 Ocak 2017 Cuma, 18:50
Manisa BBSK Gökhan Payal'ı renklerine bağladı
Manisa BBSK Gökhan Payal'ı renklerine bağladı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor, Diyarbekirspor'un başarılı defans oyuncusu Gökhan Payal'ı kadrosuna kattı. Çok sayıda takımın takibinde olan 24 yaşındaki oyuncuyla bir buçuk yıllık anlaşma sağlandı.
Kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmeye devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü transferini defansa yaptı. Geçtiğimiz sezon Diyarbekirspor forması giyen 24 yaşındaki Gökhan Payal ile Antalya kampında sözleşme imzalandı. İmza törenine Kulüp Başkan Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ersoy Arslan ve Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş katıldı. Transfer dönemimde birçok takımın listesinde yer alan genç oyuncu, tercihini Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan yana kullandığını söyledi. Yeşil-beyazlı forma altında şampiyonluk yaşamak istediğini ifade eden Payal, "Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan teklif geldiğinde düşünmeden kabul ettim. Kulübümün hedefleri, yönetim kurulu üyelerimizin bana olan yaklaşımı tercihimi buradan yana kullanmama neden oldu. Burada daha önce birlikte oynadığım arkadaşlarım var. Uyum süreci yaşayacağımı düşünmüyorum. İnşallah ligin ikinci yarısında hocamızın da görev vermesiyle elimden geleni yaparak takımımın başarısında pay sahibi olmak istiyorum" diye konuştu.
Gökhan Payal'ı kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkan Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Gökhan kendisine olan güvenimizi boşa çıkarmayacaktır" dedi. Gökhan'ın çok sayıda takımın transfer listesinde yer aldığını hatırlatan Gençoğlu, "Bilindiği üzere devre arasında transfer yapmak kolay olmuyor. Bu nedenle ince eleyip sık dokuyoruz. Takımımıza direkt olarak fayda sağlayacak olan oyuncuları tercih ediyoruz. Kendisine olan inancımız tam. Kulübümüz ve oyuncumuza hayırlı olsun" dedi.
Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yeni transferi 24 yaşındaki Gökhan Payal, 1.81 boyunda ve stoper mevkiinde görev yapıyor. Formasını giydiği takımların vazgeçilmezi olan genç oyuncu, daha önce Denizlispor, Sivasspor, Tokatspor, Sarıyer gibi üst liglerde mücadele eden takımların formasını giymişti. Başarılı oyuncu son olarak Diyarbekirspor forması giyiyordu.
(SC-Y)

06.01.2017 18:54:21 TSI
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