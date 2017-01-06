06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Marmaris'te 7 yıl sonra gelen nikah

06 Ocak 2017 Cuma, 19:37
Marmaris'te 7 yıl sonra gelen nikah
Marmaris'te 7 yıl sonra gelen nikah

(Fotoğraflı)

Vural Efecik
MUĞLA (İHA) - Muğla-Marmaris'te , maddi imkansızlıklar nedeniyle 7 yıldır beraber yaşayan iki çocuklu çift, müftülük görevlisi Yaşar Yiğit ve CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü'nün girişimi ile nikahlanarak dünya evine girdi.
İlçeye bağlı ,Bayır Köyü'nde marangozluk yapan 37 yaşındaki Turgut Şen, 27 yaşındaki bir otelin bahçıvanlığını yapan Çiğdem Elçin ile 7 yıl önce bir süpermarkette tanışıp birbirlerine aşık oldular. Çiğdem Elçin, 6 yıl önce işini bırakarak Turgut Şen'in evine taşınıp beraber yaşamaya başladılar. Nikahsız çiftin Mehmet Turan ve Çınar ismini verdikleri 2 erkek bebekleri dünyaya geldi. Çiğdem Elçin, çocuklarını büyütmeye çalışırken bir tarafta evlerinin önünde bulunan bahçede sebze yetiştirip satarak eve katkı sağlarken Turgut Şen ise gündelik bulduğu işleriyle ailesini bakmaya çalıştı. Ekonomik zorluklar yaşayan çift, bir türlü hayallerinde olan damatlık ve gelinlik giyerek evlenmeye fırsat bulamadı.
"OLUMLU YAŞAR"DAN OLUMLU İŞLERE DEVAM
Çift, Marmaris'te halk arasında yardıma muhtaç insanlara verdiği hizmetlerle tanınan müftülük görevlisi "Olumlu Yaşar" lakaplı Yaşar Yiğit tanıştı. Yaşadıkları sıkıntıyı Yiğit'e anlatan çift, yardım elini uzatmasını istedi. Yiğit, ilçede bulunan hayırsever işadamı ve siyasetçilerle görüştü. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü çifte destek sözü verdi. Bir moda evi çiftin damatlık, gelinliğini ve iki çocuğun takım elbisesini temin etti. Beyaz eşya ve mobilya firmaları çiftin evinde ki eksikleri tamamlandı. Erkek ve kadın kuaförleri çiftin bakımlarını üstlendi.
ÜÇÜNCÜ ÇOCUKLARINA CHP İLÇE BAŞKANININ ADINI VERECEKLER
Marmaris Belediyesi tarafından temin edilerek süslenen gelin otomobiliyle Kültür Merkezi'ne gelen çift, burada CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü, Yaşar Yiğit ve Melek Karaduman'ın şahitliğinde evlendi. Çiftin nikâh törenine iki çocukları, gelinin annesi, basın mensupları ve yakın dostları katıldı. Marmaris CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü, " 7 yıl boyunca sevgileri katlanarak beraber yaşamışlar. Çiftin beraberliğini resmiyete taşımak güzel bir olay. Çiftin ve çocuklarının daha iyi şartlarda yaşaması, ekonomik gelirlerinin yükseltilmesi için şahsım ve partim adına destek olacağız" dedi. Yaşar Yiğit, " Ekonomik olarak zorda olan bir aileye de destek olduğum için çok mutluyum. Herkes bir el uzatırsa ilçemizde maddi imkânları yetersiz insanların yüzlerini güldürürüz" dedi.
Evlilik cüzdanlarını alan çift ise, " Üçüncü çocuğumuz için düşünüyoruz. Erkek olduğunda ismini CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü'nün adını vereceğiz. Damatlık ve gelinlik giymek bizim en büyük hayalimizdi. Bu hayalimizi Ünlü ve Yiğit insanlar sayesinde kavuştuk. Bizlere destek olan herkese teşekkür ederiz" dedi.
(VE-MB-Y)

06.01.2017 19:41:48 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Vali Çiçek'ten şehit Polis Sekin'in yakınlarına taziye ziyareti
YEREL

VALİ ÇİÇEK'TEN ŞEHİT POLİS SEKİN'İN YAKINLARINA TAZİYE ZİYARETİ
Vali Çiçek ekonomiyi değerlendirdi
YEREL

VALİ ÇİÇEK EKONOMİYİ DEĞERLENDİRDİ
Marmaris'te Açıköğretim sınavları öncesi güvenlik tedbirleri artırıldı
YEREL

MARMARİS'TE AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI ÖNCESİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI
Muğla'da akü hırsızları tutuklandı
YEREL

MUĞLA'DA AKÜ HIRSIZLARI TUTUKLANDI
Milas Şoförler Odası'ndan 1 yıllık değerlendirme
YEREL

MİLAS ŞOFÖRLER ODASI'NDAN 1 YILLIK DEĞERLENDİRME
Ortaca'nın TEOG birincileri ödüllendirildi
YEREL

ORTACA'NIN TEOG BİRİNCİLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ
Marmaris Cumhuriyet şehitleri ve 15 Temmuz Demokrasi Parkı hayata geçiyor
YEREL

MARMARİS CUMHURİYET ŞEHİTLERİ VE 15 TEMMUZ DEMOKRASİ PARKI HAYATA GEÇİYOR
Okul Servis Araçlarının 2. Yarıyıl Fiyat Tarifeleri Belirlendi
YEREL

OKUL SERVİS ARAÇLARININ 2. YARIYIL FİYAT TARİFELERİ BELİRLENDİ
Milas'ta ender görülen şahin türü koruma altına alındı
YEREL

MİLAS'TA ENDER GÖRÜLEN ŞAHİN TÜRÜ KORUMA ALTINA ALINDI
Büyükşehir'den Spor Kulüplerine Malzeme Desteği
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN SPOR KULÜPLERİNE MALZEME DESTEĞİ
Atıl kayak merkezine dikkat çekmek için leğenlerle kaydılar
YEREL

ATIL KAYAK MERKEZİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN LEĞENLERLE KAYDILAR
Yardım TIR'ları yola çıktı
YEREL

YARDIM TIR'LARI YOLA ÇIKTI
Fethiye'de belediye karı okul bahçesine taşıdı
YEREL

FETHİYE'DE BELEDİYE KARI OKUL BAHÇESİNE TAŞIDI
Muğlalılar Erendağ Kayak Merkezi'nin yeniden açılmasını istiyor
YEREL

MUĞLALILAR ERENDAĞ KAYAK MERKEZİ'NİN YENİDEN AÇILMASINI İSTİYOR
Bodrum'da fırtına etkili oluyor
YEREL

BODRUM'DA FIRTINA ETKİLİ OLUYOR
Anadolu yıldızları Ortaca'da mücadele ediyor
YEREL

ANADOLU YILDIZLARI ORTACA'DA MÜCADELE EDİYOR
Marmaris'te fırtına etkili oluyor
YEREL

MARMARİS'TE FIRTINA ETKİLİ OLUYOR
Milas'ta öğrenciler sorunlarını dile getirdi
YEREL

MİLAS'TA ÖĞRENCİLER SORUNLARINI DİLE GETİRDİ
Milas'ta yağmur çiftçinin yüzünü güldürdü
YEREL

MİLAS'TA YAĞMUR ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Kaymakam Arslan şampiyon takımı tebrik etti
YEREL

KAYMAKAM ARSLAN ŞAMPİYON TAKIMI TEBRİK ETTİ
Paçalı şahin tedavi altına alındı
YEREL

PAÇALI ŞAHİN TEDAVİ ALTINA ALINDI
Milas'ın TEOG birincisi ödüllendirildi
YEREL

MİLAS'IN TEOG BİRİNCİSİ ÖDÜLLENDİRİLDİ
Milas emniyet müdürü değişti
YEREL

MİLAS EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
Marmaris'te fırtına ve yağış
YEREL

MARMARİS'TE FIRTINA VE YAĞIŞ