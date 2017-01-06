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Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü yüzmede 18 madalya kazandı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kulüpler şampiyonasında 18 madalya kazanarak büyük başarıya imza attı.

Okullar arası ve kulüpler arası olmak üzere iki farklı kategoride il çapında düzenlenen yarışmalarda aynı zamanda Olimpik Kulaç Seçmeleri ve Türkiye Yıldızlar Baraj Yarışmaları da yapılırken Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü altyapıdan yetişen sporcuları ile 6 altın, 6 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.



Süleymanpaşa'nın gurur oldular

Müsabakalar sonunda madalya kazanan sporcular Tekirdağ'ı bölge şampiyonasında temsil etmeye hak kazanırken, Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü adına yarışan Nil Asya Alkan, Ege Kalkan,Buğra Engin,Ata Sirkeci,Osman Aksoy,Yaprak Erdoğan, Ömer Varol, Hamza Varol, Defne Sam Alkan,Özgür Seyrel, İnci Su Korkmaz, Ayla Kahraman ve Rana Kahraman Süleymanpaşa'nın gururu oldular.



"Altyapıya verdiğimiz önemin meyvelerini toplamaya başladık"

Yarışlar sonrasında açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Yüzme Antrenörü Gökçe Kıran, "Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'nün altyapısından yetişen yeni sporcuları kulübümüzü başarıyla temsil ettiler. Bizler de altyapıya verdiğimiz önemin meyvelerini toplamaya başladık. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek bölge şampiyonasında şehrimizi en iyi şekilde temsil edip milli takımlara eski sporcularımızın yanı sıra alt yaş gruplarında da yeni sporcular göndereceğimizin inancındayım. Sporcularımızı başarılarından dolayı tebrik ediyor, Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Ekrem Eşkinat ve Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Deniz Taner'e de bizlere şehrimizi gururla temsil etme şansı verip desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(HLD-MEF-Y)



06.01.2017 20:00:31 TSI

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