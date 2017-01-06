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Başkan Eşkinat'tan Süleymanpaşa Yeni Kaymakamı Arslan Yurt'a hayırlı olsun ziyareti



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa Kaymakamlığı'na atanan Arslan Yurt'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bolu'nun Gerede ilçesinden Süleymanpaşa'ya atanan Kaymakam Arslan Yurt'u makamında ziyaret eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Yurt'a yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette Süleymanpaşa Belediyesi'nin faaliyetlerinin yayınlandığı Süleymanpaşa Belediye Haber gazetesinin çıkmış sayılarından hediye eden Eşkinat, Süleymanpaşa Kaymakamı Yurt'la bir saati aşan bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Yurt'a başarılar dileyen Eşkinat, "Sayın Kaymakamım, Süleymanpaşa'ya hoş geldiniz. İlçemize çok önemli hizmetlerde bulunacağınızdan eminim. Size başarılar diliyorum. Yeni göreviniz hayırlara vesile olsun" diyerek iyi dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Arslan Yurt da Eşkinat'a ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

(HLD-MEF-Y)



06.01.2017 20:01:38 TSI

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