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Beşiktaş Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı



İSTANBUL (İHA) - Meteorolojiden gelen yoğun kar yağışı uyarısının ardından çalışmalara başlayan Beşiktaş Belediyesi, kış hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Belediyesi ekipleri meteorolojiden gelen yoğun kar yağışı uyarısının ardından kış hazırlıklarını tamamladı. Beşiktaş Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, kar ve buzlanma ile mücadele için bin 450 ton tuz, 55 ton solüsyon, 23 iş makinesi, 10 mini kar küreme ve tuz serpme aracı, 1 arazör ve 132 personel ile ilçenin önemli noktalarında çalışmalarına başladı. Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, vatandaşların olumsuz hava koşullarında mağdur olmaması için ekiplere 7/24 çalışmaların devam etmesi talimatını verdi.

(ÖY-ÖZ-Y)



06.01.2017 20:05:31 TSI

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