06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muhtarlardan Halep'e yardım kampanyasına destek

06 Ocak 2017 Cuma, 21:01
Muhtarlardan Halep'e yardım kampanyasına destek
Muhtarlardan Halep'e yardım kampanyasına destek

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi'nin düzenlediği 'Halep'e elini uzat' adlı yardım kampanyasına, Karadeniz Ereğli Muhtarlar Derneği'nden de destek geldi.
Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç, dernek yönetimi ile birlikte Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı ziyaret ederek Halep için toplanan maddi yardımı Başkan Uysal'a teslim etti. Kılıç kampanyayı düzenleyen Ereğli Belediyesi ile kampanyaya destek veren tüm muhtarlara teşekkür etti.
Başkan Uysal'da Muhtarlar Derneği Başkanı Kılıç ve destek olan tüm mahalle ve köy muhtarlarına Halep konusundaki duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
Kdz. Ereğli İlçesine bağlı Pınarcık Köyü Muhtarı Hasan Korkmaz'da Pınarcık Köyü Birlik ve Beraberlik Derneği olarak topladıkları yardımları Kdz. Ereğli Belediyesi'ne teslim etti. Korkmaz, Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından Halep için düzenlenen yardım kampanyasına duyarsız kalmadıklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.
Yardım kampanyası bir hafta uzatıldı
Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından 28 Aralık 2016 Çarşamba günü başlatılan ve 06 Ocak 2017 Cuma günü sona erdirilmesi planlanan Halep'e yardım kampanyasının bir hafta daha uzatıldığı açıklandı.
Söz konusu kampanyaya yoğun bir destek geldiğini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, ilçe halkının, sivil toplum ve eğitim kuruluşlarının ek süre isteme talepleri üzerine söz konusu kampanyanın 13 Ocak 2017 Cuma gününe kadar uzatıldığını bildirdi.
(VK-

06.01.2017 21:05:05 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak'ta cip şarampole devrildi: 4 yaralı
YEREL

ZONGULDAK'TA CİP ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI
Zonguldak'ta 5 Afgan göçmen yakalandı
YEREL

ZONGULDAK'TA 5 AFGAN GÖÇMEN YAKALANDI

Alaplı Belediye Başkanı Tekin'in kayınpederi dualarla uğurlandı
YEREL

ALAPLI BELEDİYE BAŞKANI TEKİN'İN KAYINPEDERİ DUALARLA UĞURLANDI
HEM Müdürleri Kdz. Ereğli'de bir araya geldi
YEREL

HEM MÜDÜRLERİ KDZ. EREĞLİ'DE BİR ARAYA GELDİ
Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Alaplı'da bir gecede 3 okul soyuldu
YEREL

ALAPLI'DA BİR GECEDE 3 OKUL SOYULDU
AK Parti'den Halep'e yardım tırı
YEREL

AK PARTİ'DEN HALEP'E YARDIM TIRI
Kdz. Ereğli'de Bilim şenliği hazırlıkları başladı
YEREL

KDZ. EREĞLİ'DE BİLİM ŞENLİĞİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Devrek Belediyesi yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi
YEREL

DEVREK BELEDİYESİ YILIN İLK MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Şehit madenci yakınları bakan yardımcısıyla görüştü
YEREL

ŞEHİT MADENCİ YAKINLARI BAKAN YARDIMCISIYLA GÖRÜŞTÜ
Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Çakır, gemi tersanesinde incelemelerde bulundu
YEREL

ÇAKIR, GEMİ TERSANESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Meclis üyelerinden Kaymakam Eskioğlu'na ziyaret
YEREL

MECLİS ÜYELERİNDEN KAYMAKAM ESKİOĞLU'NA ZİYARET
Alaplı Belediye Meclisi toplandı
YEREL

ALAPLI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI
BEÜ Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi uluslararası ölçekte hizmet sunuyor
YEREL

BEÜ PROF. DR. DURMUŞ GÜNAY KÜTÜPHANESİ ULUSLARARASI ÖLÇEKTE HİZMET SUNUYOR
Şehit Hasan Bilgin'in ismi BEÜ'de yaşatılacak
YEREL

ŞEHİT HASAN BİLGİN'İN İSMİ BEÜ'DE YAŞATILACAK
Zonguldak merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ZONGULDAK MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Eroğlu, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

EROĞLU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
GMİS Yönetim Kurulu &quot;Hakkı Arslan'ı Unutmayacağız&quot;
YEREL

GMİS YÖNETİM KURULU "HAKKI ARSLAN'I UNUTMAYACAĞIZ"
Zonguldak Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından protokol imzalandı
YEREL

ZONGULDAK VALİLİĞİ VE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN PROTOKOL İMZALANDI
Zonguldak'ta devrilen kamyonun sürücüsü öldü
YEREL

ZONGULDAK'TA DEVRİLEN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Karaduman, belediye meclis toplantısını değerlendirdi
YEREL

KARADUMAN, BELEDİYE MECLİS TOPLANTISINI DEĞERLENDİRDİ
Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI