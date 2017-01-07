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Haluk Alıcık, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor



(Fotoğraflı)



Veysel Karahan

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, belediyeden hizmet alan mahalleleri ziyaret ederek, ihtiyaçları hakkında bilgi alıyor.

2017'nin ilk ayında yine kolları sıvayan Başkan Haluk Alıcık, mahalle sakinlerini dinliyor, kırsal mahallelerde yapılan ve yapımları devam eden projeleri yerinde inceliyor.



Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık Büyükşehir yasası ile köy konumundan mahalle konumuna giren, merkeze bağlı mahalleler olarak Nazilli Belediyesinden hizmet alan mahallerde ziyaretlerde bulunuyor, mahalle sakinlerini dinliyor. Başkan Alıcık, Belediye Başkan Yardımcıları ve daire müdürlerini de yanına alarak yapılan ve yapımları devam eden çalışmaları inceleyip yapılması gerekenler hakkında da bilgiler alıyor. Geçtiğimiz gün itibari ile başladığı mahalle ziyaretlerinin ilkini Bağcıllı mahallesine yapan Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve ekibi Mahalle muhtarı Hasan Güler ile birlikte Nazilli Belediyesi tarafından mahallede yapımları tamamlanan köprü ve camiyi inceledi. Önümüzdeki günler için tamamlanan bu çalışmaların açılışlarının yapılacağı müjdesini veren Başkan Alıcık, mahalle sakinleri ile de görüşerek mahalleleri ile ilgili sorunları dinledi.

Bağcıllı mahallesindeki incelemelerini tamamlayan Başkan Haluk Alıcık, akşam saatlerinde sırası ile Çaylı, Derebaşı, Akpınar ve Esentepe mahallelerini de ziyaret ederek mahallerin muhtarları eşliğinde vatandaş ile buluştu. Mahallelerin Kahvehanelerinde vatandaş ile sohbet ederek mahallenin ihtiyaç ve eksikliklerini değerlendirdi.



Kırsalda bulunan 62 mahalle tek tek ziyaret edilecek



Nazilli Belediyesine bağlı kırsalda bulunan 62 mahallenin tek tek ziyaret edilerek sorunlarının dinleneceğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Rutin olarak tüm hizmetlerini Nazilli Belediyesinden alan mahallerimizi yıl boyunca zaman zaman yapılan işlerin takibi gereği olsun, normal ziyaretlerimiz gereği olsun gidip bakıyor kontrollerini yapıyorduk zaten. Yeni yıl itibari ile bu seferki ziyaretlerimizi ara vermeden ve kesintiye uğratmadan mesai arkadaşlarım ile birlikte mahalle mahalle yapacağız. Bu ziyaretlerimiz ile eksik kalanları göreceğiz. Mahalle sakinlerinin sıkıntılarını dinleyeceğiz. Sadece bununla kalmayıp bu mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahiplerini ve ihtiyaçlarını tespit edip onlara ulaşacağız. Daha açık ve net şekilde belirtmek gerekirse her mahallenin okulunu, yolunu camisini ve suyunu kontrol edip gerekeni yapacağız. Bunu yerimizde oturarak değil giderek görerek inceleyerek ve vatandaşa dokunarak yapacağız" dedi.

(MB-Y)



07.01.2017 00:52:41 TSI

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