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Aydın'dan 30 memur daha FETÖ'den ihraç edildi



(Fotoğraflı)



Veysel Karahan

AYDIN (İHA) - OHAL kapsamında hazırlanan 679, 680 ve 681 No'lu 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname'de Aydın ve Nazilli'den ihraç edilen memurların listesi açıklandı.



Listede; Aydın'dan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı'nda görev yapan toplam 30 memurun FETÖ bağlantıları gerekçesiyle meslekten ihraç edildiği bildirildi. Ayrıca listede, 15 Temmuz Darbe girişiminin ardından 3 defa gözaltına alınarak, serbest bırakılan daha sonra tutuklanan Nazilli Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Naim Ündağ'ın da meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı.

(MB-Y)



07.01.2017 03:28:22 TSI

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