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Yenifikir SAM göçmen sorununa el attı



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AYDIN (İHA) - Yeni Fikir Stratejik Araştırma Derneği (Yenifikir SAM) göçmen sorunuyla ilgili ADÜ öğrencilerinin katılabileceği makale, hikaye ve kısa film yarışması düzenliyor. İçişleri Bakanlığının desteklediği proje kapsamında dereceye giren öğrenciler altın ile ödüllendirilecek.

Yenifikir SAM, Kızılay ev ADÜ'nün ortak olduğu 'Göçmen Sorununa Genç Bakış Projesini' geliştirdi. Yenifikir SAM Derneği Başkanı Mesut Mezkit, proje hakkında basın toplantısı düzenledi. Gar Park Et Lokantasında gerçekleşen toplantıda konuşan Mezkit, Yenifikir Sam'ın bugne kadar yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Göçmen meselesinin Türkiye'nin önemli sorunlarının başında geldiğini dikkat çeken Mesut Mezkit, "Yenifikir SAM Denizli Masası Başkanı Özkan Özkaya tarafından yürütülen proje İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından 2016 PRODES kapsamında desteklenmeye uygun görüldü. Göçmen konusunu ADÜ öğrencilerinin gözünden soruna farklı ve yeni bir bakış getirmeyi çalışacağız. Yarışmada dereceye giren eserler 10 farklı dile çevrilecek. Yarışma başvuruları 16 Ocak'ta başlayacak ve 13 Mart'ta sona erecek. 14 Mart-10 Nisan tarihleri arasında başvurular değerlendirilecek. Ödül törenimiz ise 11-13 Nisan tarihleri arasında yapmayı planlıyoruz. Makale, hikaye ve kısa film dallarında birinci olanlara 4 çeyrek, ikinci olanlara 3 çeyrek, üçüncü olanlara 2 çeyrek, dördüncü olanlara 1 çeyrek ve beşinci olanlar ise yarım çeyrek altın ile ödüllendirilecek" dedi.

(MB-Y)



07.01.2017 09:03:02 TSI

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