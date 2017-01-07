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Geleceğin havacılarına sertifika



Kaner Akaner

KIRKLARELİ (İHA) - Lüleburgaz TEK Ortaokulu ve Türk Hava Kurumu işbirliği ile düzenlenen Model Uçak Kursu sertifikaları 50 öğrenciye törenle verildi.

Model Uçak Öğretmenleri Arzu Kurt ve Hasan Aktaş, havacılığa olan merakın ve talebin artmasını mutlulukla karşıladıklarını ve daha güzel işler yapmak istediklerini belirtti. TEK Ortaokulu Okul Müdürü Yusuf Özdemir, geleceğin havacılarını yetiştirmekten ve desteklemekten gurur duyduklarını belirtti.

Özdemir, ulusal ve uluslararası havacılık yarışmalarında Trakya'yı temsil eden okuluna yeni öğrenciler yetiştiren öğretmenlerine teşekkürlerini dile getirdi.

(KA-Y)



07.01.2017 09:33:50 TSI

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