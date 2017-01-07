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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Geleceğin havacılarına sertifika

07 Ocak 2017 Cumartesi, 09:29
Geleceğin havacılarına sertifika
Geleceğin havacılarına sertifika

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Lüleburgaz TEK Ortaokulu ve Türk Hava Kurumu işbirliği ile düzenlenen Model Uçak Kursu sertifikaları 50 öğrenciye törenle verildi.
Model Uçak Öğretmenleri Arzu Kurt ve Hasan Aktaş, havacılığa olan merakın ve talebin artmasını mutlulukla karşıladıklarını ve daha güzel işler yapmak istediklerini belirtti. TEK Ortaokulu Okul Müdürü Yusuf Özdemir, geleceğin havacılarını yetiştirmekten ve desteklemekten gurur duyduklarını belirtti.
Özdemir, ulusal ve uluslararası havacılık yarışmalarında Trakya'yı temsil eden okuluna yeni öğrenciler yetiştiren öğretmenlerine teşekkürlerini dile getirdi.
(KA-Y)

07.01.2017 09:33:50 TSI
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