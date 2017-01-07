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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde "Z" kütüphanesi açıldı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 09:38
15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde "Z" kütüphanesi açıldı
15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde "Z" kütüphanesi açıldı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde Şehit Emre Fıstıkeken Z Kütüphanesi açılışı yapıldı.
Açılışa Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Okul Müdürü Ahmet Güzeller, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kütüphanenin açılışını gerçekleştiren Milli Eğitim Müdürü Murat Demir burada incelemelerde bulunurken okul idarecilerinden kütüphanenin işleyişi hakkında çeşitli bilgiler aldı. Milli Eğitim Müdürü Demir açılışı gerçekleştirilen Z kütüphanenin isminin Nevşehirli şehit Emre Fıstıkeken adının verilmesinden dolayı da okul idarecilerine teşekkür etti.
(COŞ-SK)

07.01.2017 09:42:51 TSI
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