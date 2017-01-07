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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Hatay'ın 7 ilçesinde elektrik kesintisi

07 Ocak 2017 Cumartesi, 09:44
Hatay'ın 7 ilçesinde elektrik kesintisi

HATAY (İHA) - Hatay'ın Defne, Reyhanlı, Altınözü, İskenderun, Samandağ, Hassa ve Dörtyol ilçelerinde pazartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 Ocak Pazartesi günü, Defne ilçesi Çekmece Mahallesine 12:30-13:30 saatleri arasında, Subaşı ve Turunçlu mahallelerine 13:30-14:30 saatleri arasında, Çekmece Mahallesi 475,424 ve 477 Sokaklara 09:00-15:00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Gazi Mahallesine 12:30-13:30 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
Reyhanlı ilçesi Bağlar, Yeni ve Kurtuluş mahallelerinde 09:00-13:00 saatleri arasında, Altınözü ilçesi Kolcular Mahallesinde 09:00-15:00 saatleri arasında, İskenderun ilçesi Sakarya Mahallesi Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ali Ermercan Caddesinde, Barbaros Mahallesi İsmet İnönü Caddesinde, Kurtuluş Mahallesi 34 ve 69 sokaklarda 08:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.
Samandağ ilçesi Tomruksuyu Mahallesine 10:00-12:00 saatleri arasında, Hassa ilçesi Buhara Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında, Dörtyol ilçesi Çaylı, Ocaklı, Altınçağ, Kuzuculu, Yeniyurt, Yeşilköy, Kışlalar, Numune Evler, Özerli, Sanayi, Yeşil, Karakese ve Konaklı mahallelerine 00:30-07:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
(ELF-Y)

07.01.2017 09:47:55 TSI
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