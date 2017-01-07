07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AÖL ve MAÖL sınavları Malazgirt'te yapılacak

07 Ocak 2017 Cumartesi, 09:49
AÖL ve MAÖL sınavları Malazgirt'te yapılacak

(Fotoğraflı)

Veysel Eşin
MUŞ (İHA)  Muş Malazgirt Kaymakamlığı, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ve Mesleki Açık Öğretim (MAÖL) sınavlarının artık Malazgirt'te yapılacağı bildirdi.
Daha önce terör olayları nedeniyle Bulanık ilçesinde yapılan AÖL ve MAÖL sınavları, Malazgirt Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlülüğü ve AK Parti Malazgirt İlçe Teşkilatının girişimleri sonucunda tekrar Malazgirt'te yapılacak. Konuyla ilgili Malazgirt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için 2016-2017 eğitim öğretim yılı ilk dönem sınavı, 07-08 Ocak 2017 tarihlerinde ilçemizde gerçekleştirilecek. Bu sınavın sonuçları 30 Ocak 2017 tarihinde açıklanacak" denildi.
Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise, "AÖL ve MAÖL sınavlarının Malazgirt ilçesinde yapılması için gerekli çalışmalar yapılmıştır. İl Milli Eğitim Müdürü Cevdet Arslan ve AK Parti Muş Milletvekili Emin Şimşek, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Bayram Taran ile görüşerek Malazgirt ilçesinde AÖL ve MAÖL Sınavlarının yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kaydedildi.
(VE-ATL-MK-Y)

07.01.2017 09:53:34 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Anneleri ölen yavru köpeklere sıcak yuva
YEREL

ANNELERİ ÖLEN YAVRU KÖPEKLERE SICAK YUVA
Muş'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL

MUŞ'TA YABAN HAYVANLARI İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI
Muş'ta terör operasyonu
YEREL

MUŞ'TA TERÖR OPERASYONU
Muş'ta sosyal medyadan terör propagandası iddiası
YEREL

MUŞ'TA SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASI İDDİASI
Muş'ta VANTB temsilciliği açıldı
YEREL

MUŞ'TA VANTB TEMSİLCİLİĞİ AÇILDI
Muş'ta 'Kariyer Günleri' etkinliği
YEREL

MUŞ'TA 'KARİYER GÜNLERİ' ETKİNLİĞİ
Bulanık'ta teröre tepki yürüyüşü
YEREL

BULANIK'TA TERÖRE TEPKİ YÜRÜYÜŞÜ
Köy köy gezerek tatlı satıyor
YEREL

KÖY KÖY GEZEREK TATLI SATIYOR
Muş'ta &quot;teröre lanet&quot; yürüyüşü
YEREL

MUŞ'TA "TERÖRE LANET" YÜRÜYÜŞÜ
Hasköy TEOG ortalamasında birinci oldu
YEREL

HASKÖY TEOG ORTALAMASINDA BİRİNCİ OLDU
Hasköy'de kütüphane açılışı
YEREL

HASKÖY'DE KÜTÜPHANE AÇILIŞI
Damızlık Birliği Başkanı, veteriner hekimlerle bir araya geldi
YEREL

DAMIZLIK BİRLİĞİ BAŞKANI, VETERİNER HEKİMLERLE BİR ARAYA GELDİ
Müdür Bozyel, öğrencileri sevindirdi
YEREL

MÜDÜR BOZYEL, ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİRDİ
Kaymakam Uzan ve komutanlardan Vali Yavuz'a ziyaret
YEREL

KAYMAKAM UZAN VE KOMUTANLARDAN VALİ YAVUZ'A ZİYARET
Vali Yavuz, &quot;İnsanı yaşat ki devlet yaşasın&quot;
YEREL

VALİ YAVUZ, "İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN"
Muş'tan Haleplilere yardım
YEREL

MUŞ'TAN HALEPLİLERE YARDIM

Varto Belediyesi'nden cami ve cemevine temizlik malzemesi yardımı
YEREL

VARTO BELEDİYESİ'NDEN CAMİ VE CEMEVİNE TEMİZLİK MALZEMESİ YARDIMI
Muş'tan Halep'e yardım
YEREL

MUŞ'TAN HALEP'E YARDIM