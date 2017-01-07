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AÖL ve MAÖL sınavları Malazgirt'te yapılacak



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA)  Muş Malazgirt Kaymakamlığı, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ve Mesleki Açık Öğretim (MAÖL) sınavlarının artık Malazgirt'te yapılacağı bildirdi.

Daha önce terör olayları nedeniyle Bulanık ilçesinde yapılan AÖL ve MAÖL sınavları, Malazgirt Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlülüğü ve AK Parti Malazgirt İlçe Teşkilatının girişimleri sonucunda tekrar Malazgirt'te yapılacak. Konuyla ilgili Malazgirt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için 2016-2017 eğitim öğretim yılı ilk dönem sınavı, 07-08 Ocak 2017 tarihlerinde ilçemizde gerçekleştirilecek. Bu sınavın sonuçları 30 Ocak 2017 tarihinde açıklanacak" denildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise, "AÖL ve MAÖL sınavlarının Malazgirt ilçesinde yapılması için gerekli çalışmalar yapılmıştır. İl Milli Eğitim Müdürü Cevdet Arslan ve AK Parti Muş Milletvekili Emin Şimşek, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Bayram Taran ile görüşerek Malazgirt ilçesinde AÖL ve MAÖL Sınavlarının yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kaydedildi.

(VE-ATL-MK-Y)



07.01.2017 09:53:34 TSI

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