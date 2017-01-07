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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Eğitimde iş birliği protokolü imzalandı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 09:53
Eğitimde iş birliği protokolü imzalandı
Eğitimde iş birliği protokolü imzalandı

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari Üniversitesi ile Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 'Eğitimde İş Birliği Protokolü' imzalandı.
Hakkari Üniversitesi ile Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları öğrencilerinin mesleki, akademik, sportif, sanatsal, sosyal-kültürel ve yabancı dil gibi alanlarda yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi, onlara çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerin kazandırılmasının amaçlandığı belirtildi. Protokol çerçevesinde ayrıca öğretmenlerin mesleki ve akademik gelişimlerinin desteklenmesi, akademisyenlerin ve öğretmenlerin karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımlarında bulunması, fakülte öğrencilerinin öğretmenlik uygulamalarına katkı verilmesi, din eğitimi ve öğretiminde ortak aklın verilerinden yararlanılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.
Protokolle ilgili açıklamada yapan İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Hakkari Üniversitesi ile Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile yetişen nesiller ve gençlik adına çok güzel neticeler elde edileceğini ifade ederek, imzalanan protokolün her iki kurum için hayırlı ve karşılıklı güzel hizmetlere vesile olmasını diledi.
(FT-ATL-MK-Y)

07.01.2017 09:57:18 TSI
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