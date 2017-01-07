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Gesi'de16 kuş evi daha Melikgazi korumasında



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gesi bölgesindeki 16 kuş evinin daha restore edildiğini söyledi.

Doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve doğal ürünleri ile Gesi Bölgesinin Melikgazi için özel kapsam alanında olduğunu ve önemsediklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Gesi bölgesinde yer alan Kuş evlerinin hem yapısal özelliği, hem işlevi hem de yöreye verdiği anlam ve faydasının çok önemli olduğunu belirtti.

Spor, Eğitim, Dinlenme, Sosyal Çalışma İle Park Bir Arada

Kuş evlerinde yöre insanı güvercin beslediğini bu güvercinlerin hem yöresel yemeklerde kullanıldığını ancak daha da önemlisi güvercin gübrelerin bağlarda gübre olarak kullanıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Melikgazi'nin neresine baksanız tarihi yapıları yer alıyor. Buram buram Anadolu'nun güzelliklerini bağrında taşıyan Melikgazi bu tarihi yapıları hem günümüz ihtiyaçlarını karşılamak hem de gelecek kuşaklara aktarmak amacı ile bir çok tarihi mekan da restorasyon çalışması yapmaktadır. İşte size Çağırağası konağı, Gesi Lisesi, Jandarma mektebi bunlar hep koruma altına alınan eserlerden bir kaçıdır. Şimdi de 16 Gesi Kuş evlerini koruma altına alacağız ve çevresi ile bütünleşen bir yapı ile bu kuş evlerini günümüzün turizm sektörüne kazandıracağız. Tarihimize sahip çıkacağız. Mekânın aslına uygun olarak ve örnekleri ile onararak Gesi Kuş evlerinin aslı görevlerini yeniden yapmalarını sağlayacağız."

(SK)



07.01.2017 10:28:19 TSI

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