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ADÜ bağışlanan evde İsmet Sezgin'in hatırasını yaşatacak

- İsmet Sezgin'in kızı ADÜ Rektörü Bircan'ı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden TBMM eski başkanlarından İsmet Sezgin'in kızı Seynan Levent ve Torunu Av. Hazel Levent'i makamında ağırladı.



Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Törün Özer, Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı (ADVAK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Kaderli ve ADVAK Müdürü İlknur Kayar yer aldı.



Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Seynan Levent'e başsağlığı dileklerini ileterek, "Türk siyasetinin önemli isimlerinden, ülkemize değerli katkılarda bulunan İsmet Sezgin, her zaman saygı ve sevgiyle yad edilecektir." dedi.



Merhum İsmet Sezgin tarafından ADÜ Vakfı'na bağışlanmış olan İsmet Sezgin evinin bir müze ya da kültür evine dönüştürülmesi hakkında fikir alışverişinde bulunularak Sezgin'in hatırasının en iyi şekilde yaşatılması için neler yapılabileceğinin konuşulduğu ziyaret, iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

(MB-Y)



07.01.2017 10:34:10 TSI

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