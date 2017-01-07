YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İzmit'te ihtiyaç sahiplerine sosyal destek kartı

İzmit'te ihtiyaç sahiplerine sosyal destek kartı



İsmail Gündüz



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi sosyal yardım hizmetlerinin yeniden yapılandırılacağı açıkladı.

İzmit Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımlar artık sosyal destek kartı üzerinden gerçekleştirilecek. Yetkililer, konuyla ilgili gerekli yönetmelik değişikliğine gidildiğini belirterek,"Eskiden ihtiyaç sahiplerine koliler halinde ve elden yapılan yardımlar, Sosyal Destek Kartı verilerek gerçekleştirilecek. Hak sahiplerine verilecek karta, anlaşmalı banka üzerinden TL yüklemesi yapılacak. Vatandaş da bu kartla anlaşmalı yerlere giderek ihtiyacı olanı alabilecek. Böylelikle daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmış olacağız" dediler.

(İG-İÇ)



07.01.2017 10:35:16 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER