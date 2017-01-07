YEREL HABERLER / ERZİNCAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Arslantaş'tan TEOG birincisine tebrik

Vali Arslantaş'tan TEOG birincisine tebrik



(Fotoğraflı)



Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da, Temel Eğitimden Orta öğretime Geçiş (TEOG) sınavında Türkiye birincileri arasında yer alan Zehra Elif Anaç, Erzincan Valisi Ali Arslantaş tarafından ödüllendirildi.

TEOG sınavında 120 sorunun tamamını doğru yaparak Türkiye birincileri arasında yer alan Zehra Elif Anaç, Erzincan'ın gururu oldu. Elde ettiği başarının ardından Erzincan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Zehra Elif Anaç'ı makamında kabul eden Vali Ali Arslantaş, başarısından dolayı kendisini, ailesini ve öğretmenlerini tebrik etti. Yoğun bir çalışmanın ardından öğretmenlerinin ve ailesinin kendisine çok destek olduğunu söyleyen Elif Anaç, herhangi bir özel ders veya özel dershaneye ihtiyaç duymadan okulunda aldığı eğitim ve yine okul tarafından verilen destekleme kursları ile bu başarıyı elde ettiğini söyledi.

Zehra Elif Anaç'a bundan sonra ki hayatında da başarılar dileyen Vali Arslantaş, "ülkemizin geleceği sizlere emanet. Sizlerin bu başarıları bizleri gururlandırıyor. Seni, aileni ve öğretmenlerini tebrik ediyorum" diyerek Anaç'a hediyesini verdi.

(AA-AT-Y)



07.01.2017 10:36:17 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER