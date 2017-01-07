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Esnaf Ziyaretleri Devam Ediyor



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Yoğun çalışma temposundan fırsat buldukça vatandaşlarla bir araya gelen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy sabah saatlerinde Kızılay Mahallesi ve merkez çarşısı esnafını ziyaret etti. Esnaf ile bir süre sohbet ederek onların istek ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Başsoy "Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek Erzincan'ı daha yaşanabilir bir şehir haline getiriyoruz. Bundan sonraki süreç içinde de çalışmalarımız ve ziyaretlerimiz, devam edecek. Bir şehrin gelişmesinde esnafın büyük rolü vardır. Gerçekleştireceğimiz projelerle şehrimiz, bölgenin cazibe merkezi olacak" dedi.

(FG-AT-Y)



07.01.2017 10:36:47 TSI

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