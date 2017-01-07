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2017 Yılı Meclis Toplantıları Başladı



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan İl Genel Meclisi 2017 yılı meclis toplantıları başladı. İl Genel Meclisi Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında beş oturumda gerçekleşmesi planlanan toplantılarda köy ve ilçelerdeki altyapı, kanalizasyon, içme suyu gibi yatırımlar görüşülüyor. Meclis Başkanı Ünal Tuygun, 2016 yılını yatırım ve hizmet açısından başarı ile tamamladıklarını hatırlatarak 2017 yılında planladıkları yeni projeler üzerinde çalıştıklarının altını çizdi. İl Genel Meclisi Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında gerçekleşen toplantılarda, köy ve ilçelerin altyapı, içme suyu ve yol gibi çalışmalarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşların yatırımları görüşülüyor. 2017 Yılının ilk toplantısında konuşan Tuygun, 2017 yılı bütçe yatırım toplantılarının tamamlandığını, bahar ayları ile birlikte Erzincan İl Özel İdaresi olarak, çalışmalara hız vereceklerini ifade etti. Beş gün sürecek olan toplantılarda Tuygun, bu yıl merkez ve gurup köylerde altyapısız ve sıcak asfalt çalışması yapacaklarını ifade etti.

(FG-AT-Y)



07.01.2017 10:38:07 TSI

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