İzmit'te 2016 yılında 1 milyon 111 bin kişi sıcak çorba içti
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İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nin örnek projelerinden olan çorba çeşmelerinden milyonlarca kişi yararlanıyor.
İzmit Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen ve 7 ayrı noktada hizmet veren çorba çeşmelerinde haftanın 5 günü ezo gelin, mercimek ve domates çorbası servis ediliyor. Ücretsiz olan çeşmelerden geçtiğimiz yıl içinde 1 milyon 111 bin kişinin yararlandığını söyleyen yetkililer, "Hijyen ve temizliğe büyük önem verilen çorba çeşmeleri 2012 Mayıs ayından itibaren faaliyette bulunuyor. Çeşmelerden şimdiye kadar 6 milyondan fazla vatandaşa sıcak çorba ikram edildi" dediler.
(İG-İÇ)
07.01.2017 10:39:02 TSI
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