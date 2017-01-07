YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İzmit'te 2016 yılında 1 milyon 111 bin kişi sıcak çorba içti

İzmit'te 2016 yılında 1 milyon 111 bin kişi sıcak çorba içti



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nin örnek projelerinden olan çorba çeşmelerinden milyonlarca kişi yararlanıyor.

İzmit Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen ve 7 ayrı noktada hizmet veren çorba çeşmelerinde haftanın 5 günü ezo gelin, mercimek ve domates çorbası servis ediliyor. Ücretsiz olan çeşmelerden geçtiğimiz yıl içinde 1 milyon 111 bin kişinin yararlandığını söyleyen yetkililer, "Hijyen ve temizliğe büyük önem verilen çorba çeşmeleri 2012 Mayıs ayından itibaren faaliyette bulunuyor. Çeşmelerden şimdiye kadar 6 milyondan fazla vatandaşa sıcak çorba ikram edildi" dediler.

(İG-İÇ)



07.01.2017 10:39:02 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER