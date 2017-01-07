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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Huzur Toplantısı Yapıldı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 10:36
Huzur Toplantısı Yapıldı
Huzur Toplantısı Yapıldı

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından halka sunulan güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, verilen hizmet memnuniyetinin yükseltilmesi ve güvenli yaşama toplumun bütün kesimlerinin katılmasının sağlanması amacı ile Kurutilek Mahallesi Taştan Kıraathanesinde vatandaşlar ile birlikte sorumluluk alanı huzur toplantısı yapıldı. Toplantıda polis-halk ilişkilerinin önemi, ev ve işyeri hırsızlıklarına karşı alınacak tedbirler, kamera ve alarm sisteminin caydırıcılığı, şüpheli şahıs ve şüpheli araçların ivedilikle emniyet birimlerine bildirilmesinin önemi, telefon ve internet dolandırıcılığı ile 155 Polis hattının etkin kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. Düzenlenen toplantıda belirtilen sorunlar ve önerilerin ilgili kurumlar ve emniyet birimleri tarafından çözüme kavuşturulması kararlaştırıldı.
(FG-AT-Y)

07.01.2017 10:39:47 TSI
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