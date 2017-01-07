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Şiirler şehitlerin anısına okundu



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Amasya Şubesi'nin 6 yıldır düzenlediği Külliye Sohbet ve Şiir Akşamları'nın 2017 yılının ilk buluşmasında şiirler şehitlerin anısına okudu.

Sultan Bayezid Külliyesi Belediye Sohbet ve Okuma Evi'nde Şube Başkanı Hüseyin Menç ile İLESAM il temsilcisi şair Mustafa Ayvalı'nın tertiplediği etkinliğe katılan şairler, şiirlerini ülke güvenliği için canlarını feda eden şehitlerin anısına seslendirdiler.

Menç ile Ayvalı, bestekar ve cami alemi ustası Burhan Özbakır'ın da katılıp eserlerini paylaştığı etkinliğe katılanlara teşekkür ettiler.

(MÇ-SLH-Y)



07.01.2017 10:55:51 TSI

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