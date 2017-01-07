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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Kızılay'ın acil kan bağış çağrısına Simav'dan destek

07 Ocak 2017 Cumartesi, 10:56
Kızılay'ın acil kan bağış çağrısına Simav'dan destek
Kızılay'ın acil kan bağış çağrısına Simav'dan destek

(Fotoğraflı)

Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın, acil kan bağışı çağrısına Simav'dan büyük destek geldi.
Kütahya'nın Simav İlçesinde, Cuma namazı vaazında yapılan kan bağış çağrısına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'na konuşlanan Kızılay'ın kan bağış aracı, kan vermek isteyen vatandaşların akınına uğradı. Kan bağış aracında görevli Dr. İsmail Cihat Tuna, acil kan bağışı çağrısına Simav'daki katılım ve desteğin gurur verici olduğunu belirtti. Dr.Tuna " Her ay düzenli olarak kan veren Simav'lılardan başka, yurt dışından gelen gurbetçilerimiz, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Teknik Eğitim Fakültesi ile Simav Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri de kan vermek için sıraya geçtiler" dedi.
Kan vermek için gelen Simav Meslek Yüksek Okulu İnsan Kaynakları bölümü öğrencisi Şeyma Şişman, "Gün, birlik günü diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Kızılay Genel Başkanı'nın çağrısına cevap vermek için koşarak geldim. Kanım vatana feda olsun" dedi.
Simav'ın Söğüt Köyü Muhtarı Mustafa Şenay (53), bu zamana kadar en az 20 defa kan verdiğini ifade etti. Şenay, " Sağlığım yerinde olduğu müddetçe her zaman kan bağışı yapmaya hazırım. Bizim için kan döken güvenlik kuvvetlerimizi düşünürsek, bizim sağlıklı iken mutlaka kan vermemiz gerekir" şeklinde konuştu.
Simav'da 3 gün sürecek olan acil kan bağışı kampanyasından, en az 500 ünite kan bağışı yapılacağının beklendiği belirtildi.(MEİ-EFE)

07.01.2017 11:01:00 TSI
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