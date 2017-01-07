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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Marmaraereğlisi Belediye Spor Kulübü futbol takımının başarısı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 11:00
Marmaraereğlisi Belediye Spor Kulübü futbol takımının başarısı
Marmaraereğlisi Belediye Spor Kulübü futbol takımının başarısı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Marmaraereğlisi Belediye Spor Kulübü futbol takımı, Marmaraereğlisi sahasında Büyük Çınarlı Spor ile yaptığı karşılaşmayı 8 golle farklı yendi.
Marmara Ereğli Belediye Spor Kulübü sporcularından Mustafa Ayyıldız 3, Fatih Yorulmaz 3, Mert Geleş 2 olmak üzere goller gelerek şenlik havasında bir maç yapıldı.
Kulüp Başkanı Servet Ünal, "Yeni sezona da hızlı başladık ve devam ediyoruz. Bu senede geçen sene de olduğu gibi iddialıyız. Çalışmalarımız ve antrenmanlarımız devam ediyor. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerine kullandı.
(HLD-MEF-Y)

07.01.2017 11:02:33 TSI
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