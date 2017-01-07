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Otomotiv Teknolojisi Programı Sergisi



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojisi Programı organizasyonu ile dönem sonu sergisi düzenlendi.

Lüleburgaz MYO B Blok giriş katta gerçekleştirilen sergiye Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Bora Aslan ve öğretim elemanları ile çok sayıda öğrenci katıldı. Sergide Autocad ve Solid Works programlarında modellemesi yapılan tasarımlar ve prototip maketleri gösterime sunuldu.

Sergide öğrencilerin tasarımını ve uygulamasını yaptığı Go-Kard aracı, Solid Works programında tasarlanan bir taşıt ve otomobilin güç aktarma organlarından olan diferansiyel ve planet dişli sistemlerinin üç boyutlu yazıcıdan alınan çıktıları, manyetik alan etkisiyle çalışan tren, sonsuz dönen çark, çizgi izleyen robot, güneş paneli ile çalışan maket araç, elektrikli araç tasarımı, uzaktan kumandalı maket araç, Hovercraft ve Stirling motor modeli beğeniye sunuldu.

Ayrıca taşıtlarda kullanılan hidrolik sistemlerin çalışma prensibi enjektörlerin kullanıldığı robot kol ve el mekanizmaları ile anlatılmaya çalışıldı.

(KA-MEF-Y)



07.01.2017 11:05:11 TSI

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