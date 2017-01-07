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İzmit'te öğrencilere çevre bilinçlendirme eğitimleri veriliyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenlenen çevre bilinçlendirme eğitimlerinde 7 yılda 72 binden fazla öğrenciye ulaşıldı.

İzmit Belediyesi'nin çevre mühendisleriyle Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği son sınıf öğrencilerince İbrahim Süreyya Yiğit İlkokulu ve Ulugazi İlkokulu'nda 2,3 ve 4. sınıflarda okuyan 781 öğrenciye ambalaj atıkları, atık yağlar, elektronik atık ve atık piller konularında eğitim verildi. Atıkların zararları ve nasıl toplanarak geri dönüşümünün anlatıldığı eğitime öğrencilerin ilgisi yetkilileri oldukça mutlu etti. Geri dönüşüm ve atık toplama çalışmaları hakkında bilgiler veren yetkililer, 2016 yılında 8 bin 870 öğrenciye çevre ve geri dönüşüm eğitimi verildiğini, 2017 yılında da İzmit'teki bütün ilkokullarda eğitimlerin devam edeceğini söylediler.

(İG-RFK-Y)



07.01.2017 11:06:35 TSI

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