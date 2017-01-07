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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Nevşehir'de sağlıktan 6 memur ihraç edildi

07 Ocak 2017 Cumartesi, 11:12
Nevşehir'de sağlıktan 6 memur ihraç edildi

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Kanun Hükmünde Kararname'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Nevşehir'de görevli 6 sağlık çalışanı memurluktan ihraç edildi.
Kanun Hükmünde Kararnamenin açıklanmasının ardından Sağlık Bakanlığı'ndan 838 memur ihraç edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamenin ardından ise Nevşehir'de görevli Eda Fatma A., Mevlüdiye K., Nermin A., Zeliha T., İlhan Ü. Ve Yaşasın Nevzat Ç. olmak üzere altı sağlık memuru görevden ihraç edildi.
(COŞ-SK)

07.01.2017 11:16:20 TSI
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