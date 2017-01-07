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ATO'dan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'ya 'Milli Birlik' temalı takvim

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: "Bu millet beka mücadelesini çok güçlü bir şekilde verecektir"

- ATO Başkanı Baran: "Türkiye terörü defettiğinde dünyanın yükselen yıldızı olacak"



ANKARA (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, terör saldırılarına dikkat çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bu iş artık beka meselesi. Ülkemiz üzerinde yeni bir Sevr planı uygulamak istiyorlar. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar başarılı olamayacaklarına inanıyorum. 15 Temmuz'u atlattık. Bu millet bu beka mücadelesini de çok güçlü bir şekilde verecektir" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite Üyeleriyle birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette ülke gündemine ilişkin konulara değinen ATO Başkanı Baran, Türkiye'nin çok sorunlu bir coğrafyada hem dış hem de iç sorunlara rağmen istikrarını ve güvenini korumayı sürdürdüğünü kaydetti. Baran, "Terör konusu bugün sadece Türkiye'nin değil, üçüncü dünya ülkelerinin de gelişmiş ülkelerin de ortak sorunudur. Sayın Cumhurbaşkanımız terör konusunda seferberlik ilan etti. Biz de bu seferberlik ilanına katılıyoruz. Zaten patlayan her bomba umdukları gibi bizi bölmüyor aksine bizi birbirimize biraz daha bağlıyor, kenetliyor. Biz Ankara Ticaret Odası olarak devletimizin yanındayız, üzerimize düşeni de yaparız." dedi. 15 Temmuz'da halkın tankların önüne yatarak dünyada hiçbir topluluğun gösteremeyeceği büyük bir cesaret gösterdiğini anlatan Baran, "Türkiye, terör belasını defettiğinde dünyanın yükselen yıldızı olacak" dedi.

ATO olarak marka bilinci geliştirmek için Marka Festivali yaptıklarını anlatan Başkan Baran, Ankara'nın ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik uygulamaya koyacakları projeler hakkında bilgi verdi.

Nefes Kredisi ile Ankara tüccarına 1 milyar liralık bir kredi imkanı sağladıklarını dile getiren ATO Başkanı Baran, şehrin ekonomik anlamda kalkınması için hava ulaşımı konusunun önemine dikkat çekti. Baran, İstanbul üzerinden aktarmalı havayolu seyahatinin zaman kaybına yol açtığını belirterek, "Üç saatlik mesafe aktarmalı uçuş yüzünden 13 saat sürüyor. Paris'e İstanbul'dan günde 8-9 sefer varsa ikisi Ankara'dan yapılsın istiyoruz. İstanbul'dan 500'e yakın uluslararası seferinin hiç olmazsa yüzde 10'u Ankara'dan yapılsın istiyoruz. Ankara 80 milyon ülkenin başkenti 8 uluslararası uçuş var. Desteğinizi istiyoruz" dedi.

"Bakan Sayan'dan Yurtdışı doğrudan uçuşlara destek"

Bakan Kaya da, Ankara'dan uluslararası uçuşların artırılması konusunda kendisinin de aynı şekilde düşündüğünü belirterek, "En azından belli günlerde yurt olabilir" dedi. Bakan Kaya, İstanbul aktarmalı uçmanın kendisi için de vakit kaybı olduğunu söyledi.

Terör saldırılarıyla, ülkede karışıklık oluşturmak istediklerini kaydeden Bakan Kaya şunları söyledi:

"Bizim çok güçlü bir şekilde milli birlik ve beraberliğimizi korumamız gerekiyor. Büyük planlar var, arkasında büyük güçler var. Bizim toplumsal dinamiklerimizi her zamankinden daha güçlü tutmamız lazım. 15 Temmuz'u atlattık. Ne yaparlarsa yapsınlar başarılı olamayacaklarına inanıyorum. Çok güçlü bir şekilde bu millet beka mücadelesini verecektir.

-2017 yılı takvimi ve Ayet yazılı tablo hediye

Ziyarette Baran, Bakan Kaya'ya üzerinde 15 Temmuz'da milletin direnişini anlatan "Milli Birlik" temalı ATO'nun 2017 yılı takvimi ile Nisa Suresi 58. Ayetinin (İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder) Arap harfleriyle yazılı olduğu bir tablo armağan etti.

ATO heyetinin Bakan Kaya'yı ziyaretinde ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'a, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Mustafa Deryal ve Mehmet Aypek, Yönetim Kurulu Üyeleri M. Ülkü Karakuş, Musa Beşparmak, Kemal Gazioğlu, Faruk Köylüoğlu, Hakan Tarhan, Selahattin Karaoğlan, Meclis Üyeleri Halil İbrahim Yılmaz, Zeki Kara ve Komite Üyesi Belgin Sağdıç eşlik etti.

(BC-ÖK-Y)



07.01.2017 11:19:01 TSI

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