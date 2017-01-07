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Minik Garip'e yuva aranıyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Alaşehir'de yaralı olarak bulunan ve belediye tarafından tedavisi yapılan Garip isimli yavru sokak köpeğine sıcak bir yuva aranıyor.

30 Aralık 2016 tarihinde Alaşehir'de yaralı halde bulunan ve belediye tarafından sahip çıkılarak 'Garip' ismi verilen yavru sokak köpeğinin tedavisi Alaşehir Belediyesi geçici hayvan barınağında tamamlandı.

Alaşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Veteriner Hekim Hüseyin Somuncu ve Yerel Hayvan Gönüllüsü Mustafa Saylan yaptığı açıklamada Garip adı verilen yavru sokak köpeğinin tedavisinin yapıldığını, sağlık durumunun iyi olduğunu ve sıcak bir yuva aradıklarını belirtti.

Garip'i sahiplenmek isteyen hayvanseverlerin Alaşehir Belediyesinin ücretsiz hattı olan 444 8 653 nolu telefondan ulaşabilecekleri belirtildi.

(SC-Y)



07.01.2017 11:20:01 TSI

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