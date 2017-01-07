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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Denizli - İstanbul seferleri iptal

07 Ocak 2017 Cumartesi, 11:16
Denizli - İstanbul seferleri iptal


Zekican Şenkaya
DENİZLİ (İHA) - İstanbul'da etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle uçak seferleri iptal edilmesi Denizli'yi de etkiledi. İstanbul'da dün akşam ve bugün yapılacak olan İstanbul - Denizli ve Denizli - İstanbul seferleri gerçekleştirilemedi. Bugün sabah saatlerinde, 09.50 THY'ye ait TK 2577 sayılı ve saat 21.50 İstanbul Sabiha Gökcen TPK 7321 sayılı seferler iptal edildi.
Türk Hava Yolları akşam 18.00'dan sonra uçuşların gerçekleşeceğini açıklamasında bulundu.
(ZŞ-

07.01.2017 11:18:18 TSI
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