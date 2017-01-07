YEREL HABERLER / BİNGÖL HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Genç'ten Halep'e ilk yardım konvoyu yola çıktı

Genç'ten Halep'e ilk yardım konvoyu yola çıktı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Haber : Sinan Atan

Kamera : Sinan Atan

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Genç Belediyesi ve İlçe Müftülüğü işbirliğinde 'Halep'e Yardım' sloganıyla toplanan yardımlardan bir kısmı dualar eşliğinde Halepli mazlumlar için yola çıktı.

Türkiye genelinde Halep halkı için düzenlenen yardım kampanyasına destekler çığ gibi büyürken, kampanyaya yoğun bir şekilde destek veren Gençli vatandaşlar da gıdadan giyime, battaniyeden halıya birçok ürünü Genç Belediyesi'nin belirlediği kabul yerlerine teslim etmeye devam ediyor. Toplanan yardımların bir kısmı hayırsever vatandaşların da desteğiyle yardım tırına yüklenerek Halepli mazlumlar için dualar eşliğinde yola çıktı.

Kampanyaya büyük bir duyarlılık gösteren Genç halkı ile gurur duyduğunu belirten Genç Belediye Başkanı M. Hadi Topraktan, "Suriye'de yaşanan vahim olay, bir insanlık suçuydu. Kadınların, çocukların mağdur edilmesi ve mazlum konumuna düşürülmesi bütün insanlık adına işlenmiş bir suç ama bu suça dünya milletlerinin sessiz kalması İslam alemini gerçekten üzmüştür. Her Müslüman dünyanın neresinde olursa olsun mağdur ve mazlum kardeşine el uzatmak zorundadır. Bu bizim insani görevimiz ve dini vecibemizdir. Bunu yerine getirmek ve mazlum Suriye halkına yardım etmek üzere Türkiye genelinde başlatılan yardım kampanyasına karınca kararınca ilçe olarak biz de katkı sunmak istedik ve bu amaçla ilçe halkımıza duyurularımız oldu. Allah tüm vatandaşlarımızdan razı olsun duyarlı bir halka sahip olduğum için Rabbim'e ne kadar şükretsem azdır. Bizim öncülüğümüzde bu kampanyaya muazzam derecede katkı sağlandı. Herkes kendi gücü nispetinde bir torba unla, bir pet şişesi yağla, bir bebek bezi ile katkı sunmaya çalıştı. Bu birikimler ciddi anlamda bir yardım havuzuna dönüştü. Bu yapılan ve toplanılan yardımlarla gerek giyim, gıda, temizlik ürünü, gerekse halı ve battaniye olsun 3 tırı dolduracak malzeme toplamış olacağız. Yardım kampanyası kapsamında ilk tırımızı bugün çıkardık. İnşallah ayın 13'üne kadar toplanan diğer yardımlarla beraber diğer 2. tırımızı da yollayacağız. Ben bu yardımlar çerçevesinde hassasiyet gösteren ilçe halkıma şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bu birliktelik, bu dayanışma devam ettiği sürece bizi bölmeye, yıkmaya ve parçalamaya çalışan hiçbir güç muvaffak olamayacaktır" dedi.



"Halep'teki insanlık dramına sessiz kalamazdık"

Belediye tarafından başlatılan kampanyaya büyük destek veren Gençli vatandaşlar ise, "Halep'te bir katliam yaşanmaktadır. Gözlerin gördüğü, kulakların duyduğu bu insanlık dramına sessiz kalmak istemedik. Oradaki kardeşlerimizin yaralarının sarılması gerekiyor. Bu zulme sessiz kalmamak hepimizin görevidir. Biz de Genç halkı olarak elimizden ne gelirse destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Kampanya 13 Ocak'a kadar uzatıldı

Öte yandan Genç Belediyesi'nden yapılan duyuruda, Genç halkının büyük destek verdiği Halep için başlatılan 'Halep'e Yol Açın' yardım kampanyasının, daha geniş kitlelere ulaşması ve daha geniş bir katılım sağlanması amacıyla 13 Ocak 2017 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

(SA-AKK-Y)



07.01.2017 11:21:04 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER