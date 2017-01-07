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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Haliliye Belediyesinden mehter süprizi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un talimatları doğrultusunda gönüllülük esasıyla kurulan kentin ilk ve tek mehter takımı olan Mehteran-ı Haliliye, açılış törenleri için kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mini konser verdi.

Haliliye Belediyesince kurulan ve 33 kişiden oluşan 3 katlı mehter takımı Mehteran-ı Haliliye, ilk konserini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdi. Miting ve açılış töreni için kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın düzenlendiği Rabia Meydanı'na gelince, mehter sürpriziyle karşılaştı. Haliliye Belediyesinin bünyesinde gönüllülük esasıyla kurulan Mehteran-ı Haliliye, Cumhurbaşkanı Erdoğan otobüsten indikten sonra "dik dur eğilme, inanlar seninle" adlı eseri seslendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehteran-ı Haliliye'nin mini konserini beğeniyle dinledi ve ardından alana geçti.

Mehteran-ı Haliliye, Cumhurbaşkanı Erdoğan alana gelmeden önce de meydanda toplanan on binlerce kişiye konser verdi. Fevzi Demirkol'da mehter takımını ziyaret ederek, kendilerine teşekkür etti.

(BB-BRN-Y)



07.01.2017 11:21:05 TSI

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