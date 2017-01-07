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Kar, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde etkili oldu



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Haber : Tuna İşleyen

Kamera : Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde etkili olan kar yağışı çeşitli zorlukları beraberinde getirdi.

Sabaha karşı başlayan kar yağışı gündüz saatlerinde etkisini arttırdı.

Tavşanlı Belediyesi temizlik işçileri ve esnaf, sokaklarda işyeri önlerinde temizlik yaparken bazı vatandaşlar da kapı önlerinde buzlanma meydana gelmemesi için tuzlama çalışması yaptı.

Sokak hayvanları karda yiyecek ararken vatandaşlar da duyarsız kalmayarak onlara yiyecek verdi.

İlçede çaycılık yapan esnaflardan Yakup Kısa, " Kar yağdı, karın yağması güzel de evi barkı olmayanlara, evi barkı olup da odunu kömürü olmayanlara Allah yardımcısı olsun" dedi. (Tİ - EFE)



07.01.2017 11:41:11 TSI

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