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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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(Özel Haber) Uyku testi cihazı uyku sorunu yaşayanlara umut oluyor

07 Ocak 2017 Cumartesi, 11:46
(Özel Haber) Uyku testi cihazı uyku sorunu yaşayanlara umut oluyor
(Özel Haber) Uyku testi cihazı uyku sorunu yaşayanlara umut oluyor

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Selma Kara
Kamera : Selma Kara
KAYSERİ (İHA) - Kayseri Acıbadem Hastanesi Nöroloji Bölümünden Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, uyku cihazının, uyku sorunu yaşayan ya da uyku hastalığı çeken kişiler için umut olduğunu söyledi.
Çok sayıda uyku hastalığı olduğunu, ancak bunlar arasında en çok görünenlerinin uykuda solunum ve uykuda davranış bozuklukları olduğunu belirten Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu,"Uyku solunum bozukluğu uyku apnesi dediğimiz tür ve uyku apnesinin de en sık görüleni de tıkayıcı uyku apnesidir. Tıkayıcı uyku nüfusun yaklaşık yüzde 5'inde görülen bir hastalıktır. Yaş ilerledikçe de artar. Uykuda en az on saniye süre ile nefes durmaları oluyor. Buna horlamalar eşlik ediyor. Onun dışında hastada gündüz yorgunluk, baş ağrısı, ağız ve boğaz kuruluğu da görülebiliyor." dedi.
Uyku hastalıklarının çoğu tedavi edilebiliyor
Uyku hastalıklarının çoğunun tedavi edilebildiğini, ancak bazıları kronik olduğu için uzun yıllar tedaviye ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, uyku testinin özellikle tıkayıcı uyku apnesi, aşırı uykululukla seyreden hastalıklarda, uyurgezerlikte ve epilepside tanı yöntemi olarak kullandıklarını ifade etti. Uyku testinin özellikle uykuda solunum bozukluklarında altın standart olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu,testin uygulanışına dair şu bilgileri verdi:
"Hastamız akşam yemeğini yedikten sonra pijamalarını alıyor ve uyku laboratuarına geliyor. O gün kendisine çay kahve tüketmemesini öneriyoruz. Teknisyen hastalarımız hastaya bir takım kablolar bağlıyor ama hastamıza herhangi bir ilaç uygulanmıyor. Aynı zamanda hastanın gece boyunca kamera çekimleri de yapılıyor. Söz konusu kablolar aracılığı ile de vücut aktiviteleri gözleniyor. Hastanın bir gece yatması yeterli oluyor. Teknisyenimiz gece boyunca hastayı izliyor ve parametreleri bilgisayara kaydediyor. Daha sonra bu kayıtlar doktor tarafından okunuyor ve tanı konuyor."
Hastanede yatmak istemeyenler için ev tipi cihaz kullanılıyor
Hastanede yatmak istemeyenler için ev tipi uyku testi cihazı kullanılabildiğini belirten Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, "Evde kullanılan tipi daha çok tarama amaçlı kullanılır. Kablo sayısı azdır ama önemli artıları da var. örneğin küçük olduğu için kişinin sağa sola dönmesini engellemez. Ev ortamında çekim yapılabiliyor, hastaneye gelmek istemeyen hastalar için." ifadelerini kullandı.
(SK)

07.01.2017 11:50:38 TSI
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