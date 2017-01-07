07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muratbey Uşak, Gaziantep Basketbol'u konuk ediyor

07 Ocak 2017 Cumartesi, 11:53
Muratbey Uşak, Gaziantep Basketbol'u konuk ediyor
Muratbey Uşak, Gaziantep Basketbol'u konuk ediyor

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Spor Toto Basketbol Ligi'nde 14. Hafta karşılaşmasında Muratbey Uşak evinde Gaziantep Basketbol'u konuk ediyor.
Hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi müsabakasında Rosa Radom'u farklı yenerek moral bulan Uşak ekibi ligde de aynı puana sahip olduğu Gaziantep Basketbol'u yenerek kötü günlere son vermek istiyor. Muratbey Uşak'ın yeni transferi Ekene Ibekwe'nin forma giyeceği karşılaşmada sakatlıkları süren Kairys ve Kaptan Mesut Ademoğlu sahada yer almayacaklar. Pazar günü Uşak Üniversitesi spor salonunda oynanacak karşılaşma saat 16:00'da başlayacak.
(EÖ-MB-S)

07.01.2017 11:57:00 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

CHP Uşak teşkilatından İzmir saldırısı açıklaması
YEREL

CHP UŞAK TEŞKİLATINDAN İZMİR SALDIRISI AÇIKLAMASI
&quot;15 Temmuz sonrası yeni Türkiye&quot; konferansı
YEREL

"15 TEMMUZ SONRASI YENİ TÜRKİYE" KONFERANSI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam odasını Uşak halıları süsleyecek
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MAKAM ODASINI UŞAK HALILARI SÜSLEYECEK
Uşak Ticaret Borsası
YEREL

UŞAK TİCARET BORSASI