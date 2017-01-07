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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Varto Kaymakamı Çetin'den köy ziyaretleri

07 Ocak 2017 Cumartesi, 11:56
Varto Kaymakamı Çetin'den köy ziyaretleri
Varto Kaymakamı Çetin'den köy ziyaretleri


(Fotoğraflı)

Fatih Çelik
MUŞ (İHA) - Muş'un Varto ilçesi Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, ilçedeki köylerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını yerinde görmek için köy ziyaretlerine başladı.
Bu kapsamda Varto ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan Oğlakçı, Çobandağı ve Seki köylerine yaptığı ziyarette İl jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Oguzhan Erdoğmuş, İlçe Emniyet Müdürü Murat Aydın, kurum amirleri ile birlikte köylere bir ziyaret gerçekleştirerek muhtar evi ve cemevlerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yapılan ziyaretlerde vatandaşlardan ve köy muhtarlarından köylerin sorunları dinleyen Kaymakam Çetin, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Köylerde bulunan cemevlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Çetin ve beraberindekiler, vatandaşlarla yaptıkları sohbetlerin ardında köy sorunlarının neler olup olmadığını tespit ettikten sonra gazetecilere açıklamada bulundu. Kaymakam Çetin, "Vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde görmek üzere bu gün Oğlakçı, Seki ve Çobandağı köylerimize birer ziyaret gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Yol, su ve cami, cemevleri için yapılması gerekenler konusunda görüş alış verişinde bulunduk. Cem evlerimiz de Kur'an-ı Kerim okutulması yönünde kurs açmayı planlıyoruz. Bu geleneği sürdürecek kursiyerlerimiz olacak. Seki köyü cemevimize iki adet bilgisayar verdik. Vatandaşlarımız bu bilgisayarları kendi ihtiyaçları doğrultusunda kullanacaklar. Çocuklarımız cemevlerine geldiklerinde en azında bilgisayarlardan istifade edip kendi işlerini ve yapılması gereken işlerinde burada görecekler. Muhtarlarımızdan köylerin önemli sorunlarının neler olduğunu hangi sorunların programa alınıp alınmayacağı ve hangilerinin öncelikli yapılacağı konusunda hem fikir olduk. Bazı vatandaşlarımızın yeşil kartları sebepsiz yere iptal edildiği yönündeki tespitleride bu arada yaptık. Onların dosyalarına tekrardan bakıp kriterlere ve nizamlara uygun durumda olan vatandaşların dosyaları doğrultusunda yeşil kartlarının hizmet görmesi hususunu da ele alacağız. Devlet olarak vatandaşların artık köylerinde sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Kendi sorunlarının yerinde çözüleceğini gören vatandaşlarımızın sevgisini de görüyoruz. Bizleri çok sıcak bir şekilde karşılıyorlar. Artık hizmetin yapılmasını istiyorlar. Devlet olarak elimizden gelen her tür hizmeti vatandaşlarımıza sağlayacağımızı kendilerine bildirdik. Bizleri misafir olarak kabul eden köylerimiz muhtarları ile köylülerimize teşekkür ederim "dedi.
Ziyaret edilen köy muhtarları ve köylüler, köylerine kadar gelip cemevlerinde kendileri ile görüşen Kaymakam Çetin'e ve beraberindekilere teşekkür ettiler.
(FÇ-ŞAK-Y)

07.01.2017 11:59:05 TSI
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