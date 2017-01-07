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Bilecik'te 12 kişi meslekten ihraç edildi



İbrahim Sünetçi

BİLECİK (İHA) - Yeni Kanun Hükmünde Kararnameler ile Bilecik'te 12 kişi meslekten ihraç edildi.

679, 680 ve 681'nolu üç yeni KHK ile emniyetten 2 bin 687, diyanetten 135, Adalet Bakanlığından bin 699, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 435, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 160, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 168 personel ihraç edilirken, 631 akademisyen de kamudan çıkarıldı. KHK'lar ile Bilecik'ten Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde memur M.G., Gelir Uzmanı E.Ö., Bozüyük ilçesinde görevli hemşire T.S., Bilecik'te sağlık memurları İ.K., S.B. ve M.B., eczacı S.K., Osmaneli ilçesinde görevli ebe H.Ş., Osmaneli ilçesinde görevli hemşire S.M., Bozüyük ilçesi Kur'an kursu öğreticisi M.E., Bozüyük ilçesinde görevli müezzin kayım K.Ç., Bilecik Adliyesi İcra Müdür Yardımcısı A.Y. meslekten ihraç edildi.

(İS-MK-Y)



07.01.2017 12:01:46 TSI

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