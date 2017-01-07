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FETÖ soruşturması kapsamında Bakanlar Kurulu Kararı ile Rize'de ihraçlar gerçekleşti



Göktürk Fırat

RİZE (İHA) - FETÖ soruşturması kapsamında Bakanlar Kurulu Kararı ile Rize'de ihraçlar gerçekleşti.

Bakanlar Kurulunun aldığı Kanun Hükmünde Kararname ile FETÖ soruşturması kapsamında Rize'de bir dernek kapatılırken, Adalet Bakanlığı'na bağlı Rize'deki kurumlarda görevli 1 İcra Müdür Yardımcısı, 2 İnfaz Koruma Memuru ve 4 Zabıt Katibi. Rize Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde görevli 1 mühendis ve 1 tekniker. Orman ve Şu İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 mühendis ve 1 tekniker ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan 1 tabi ve 1 uzman tabip memuriyetten ihraç edildi.

Öte yandan, Rize Emniyet Müdürlüğünde görevli 2 polis memuru, 1 komiser ve 5 komiser yardımcısı da memuriyetten ihraç edildi.

(GF-ÖK-Y)



07.01.2017 12:07:16 TSI

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