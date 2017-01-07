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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Prof. Dr. Sibel Canbaz Kabay: Türkiye'de 50 bin MS hastası var

07 Ocak 2017 Cumartesi, 12:04
Prof. Dr. Sibel Canbaz Kabay: Türkiye'de 50 bin MS hastası var
Prof. Dr. Sibel Canbaz Kabay: Türkiye'de 50 bin MS hastası var

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ile eşi Münevver Nayir, Üniversite ile Kamu Hastaneleri Birliği paydaşlığı ile açılan 'MS Hasta Eğitim Okulu'nu ziyaret etti.
Vali Ahmet Hamdi Nayir ve eşi Münevver Nayir'e, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Baro Başkanı Ahmet Atam, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ile eşi Birgül Çevik, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Turan, Multipl Skleroz (MS) Epilepsi ile Yaşam Derneği Başkanı Münevver Altın ve STK Temsilcileri eşlik etti.
Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı, proje koordinatörü Prof. Dr. Sibel Canbaz Kabay, MS Hastalığı (Multipl Skleroz) ile MS Hasta Eğitim Okulu hakkında Vali Ahmet Hamdi Nayir'e bilgiler verdi.
Kütahya'da 600 den fazla MS hastası olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sibel Canbaz Kabay, "Burada hastayı yaşama bağlamak, rehabilitasyona devam etmek, sosyal açıdan ilgili sorunları keşfedip aileleriyle, iş yerleriyle görüşmek ve çözüme kavuşturmak, psikolojik destek sağlamak, özgüven aşılayıp kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamak adına yapılmış bir proje. Çeşitli illerde konserler veriyor, kendi emekleriyle yaptıkları çalışmalarını sergiliyoruz. Türkiye genelinde 50 bin MS hastası olduğu düşünülüyor bu sayı Kütahya'ya baktığımızda ise 600'den fazla. Afyonkarahisar'dan, Bursa'dan, Denizli ve Balıkesir'den hastalar kabul ediyoruz. Burada aklınıza gelebilecek bütün bölümlerden gönüllü hocalarımızla çalışıyoruz" dedi.
Vali Ahmet Hamdi Nayir, MS Hasta Eğitim Okulu'nun güzel bir işbirliğinin sonucu olduğuna dikkat çekti. (EFE)

07.01.2017 12:08:08 TSI
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