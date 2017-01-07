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Trabzon'da 36 kişi meslekten atıldı



TRABZON (İHA) - Olağan Üstühal kapsamında hazırlanan 3 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile birlikte Trabzon'da 36 kişi devlet memurluğundan atıldı. Dün gece yayınlanan KHK ile birlikte Trabzon'da en fazla işten çıkarılmanın Adliyelerde olduğu öğrenildi. Kararname ile birlikte Trabzon'da memurların atıldığı kurumlar şöyle:

"Trabzon Adliyesi 9 Zabıt Katibi, 1 şoför, 1 mübaşir, Vakfıkebir Adliyesi 1 mübaşir, Akçaabat Adliyesi 1 mübaşir, Akçaabat Adliyesi 1 zabıt katibi, Vakfıkebir Adliyesi 1 zabıt katibi

Of Adliyesi 1 zabıt katibi, Araklı Adliyesi 2 zabıt katibi, Sürmene Adliyesi 1 zabıt katibi, Trabzon Bahçecik Cezaevi infaz ve koruma memuru 3 kaloriferci 1, Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2 kişi, Trabzon Maden Teknik Arama 1 kişi, Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Trabzon İl Müdürlüğü 1 kişi, Gümrük Ticaret Bakanlığı 1 kişi, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü 2 kişi, Trabzon Sağlık İl Müdürlüğü 3 kişi, Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 Prof 1 doçent, Trabzon Gelir İdare Başkanlığı 1 kişi".

(ŞÜ-BK-Y)



07.01.2017 12:06:33 TSI

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