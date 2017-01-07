07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Trabzon'da 36 kişi meslekten atıldı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 12:04
Trabzon'da 36 kişi meslekten atıldı

TRABZON (İHA) - Olağan Üstühal kapsamında hazırlanan 3 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile birlikte Trabzon'da 36 kişi devlet memurluğundan atıldı. Dün gece yayınlanan KHK ile birlikte Trabzon'da en fazla işten çıkarılmanın Adliyelerde olduğu öğrenildi. Kararname ile birlikte Trabzon'da memurların atıldığı kurumlar şöyle:
"Trabzon Adliyesi 9 Zabıt Katibi, 1 şoför, 1 mübaşir, Vakfıkebir Adliyesi 1 mübaşir, Akçaabat Adliyesi 1 mübaşir, Akçaabat Adliyesi 1 zabıt katibi, Vakfıkebir Adliyesi 1 zabıt katibi
Of Adliyesi 1 zabıt katibi, Araklı Adliyesi 2 zabıt katibi, Sürmene Adliyesi 1 zabıt katibi, Trabzon Bahçecik Cezaevi infaz ve koruma memuru 3 kaloriferci 1, Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2 kişi, Trabzon Maden Teknik Arama 1 kişi, Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Trabzon İl Müdürlüğü 1 kişi, Gümrük Ticaret Bakanlığı 1 kişi, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü 2 kişi, Trabzon Sağlık İl Müdürlüğü 3 kişi, Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 Prof 1 doçent, Trabzon Gelir İdare Başkanlığı 1 kişi".
(ŞÜ-BK-Y)

07.01.2017 12:06:33 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor'da kurul üyeleri mazbatalarını aldı
YEREL

TRABZONSPOR'DA KURUL ÜYELERİ MAZBATALARINI ALDI
Trabzon'da &quot;Turisti Kazanan Geleceği Kazanır&quot; projesi tamamlandı
YEREL

TRABZON'DA "TURİSTİ KAZANAN GELECEĞİ KAZANIR" PROJESİ TAMAMLANDI
Trabzonspor, Castillo'nun bonservisini aldı
YEREL

TRABZONSPOR, CASTİLLO'NUN BONSERVİSİNİ ALDI
Kermes gelirleri çadır kente bağışlanacak
YEREL

KERMES GELİRLERİ ÇADIR KENTE BAĞIŞLANACAK

Trabzon'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

TRABZON'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
Trabzonsporlu futbolcu Bero ameliyat edildi
YEREL

TRABZONSPORLU FUTBOLCU BERO AMELİYAT EDİLDİ
İzmir'deki terör saldırısına tepkiler
YEREL

İZMİR'DEKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER
Tabzon'da İŞKUR 41 toplum yararına proje ile 4 bin 314 kişiye istihdam sağladı
YEREL

TABZON'DA İŞKUR 41 TOPLUM YARARINA PROJE İLE 4 BİN 314 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLADI
2017'de kaçak turizm acentelerine göz açtırılmayacak
YEREL

2017'DE KAÇAK TURİZM ACENTELERİNE GÖZ AÇTIRILMAYACAK
Trabzon TÜMSİAD Şubesi'nden kan bağışına destek
YEREL

TRABZON TÜMSİAD ŞUBESİ'NDEN KAN BAĞIŞINA DESTEK