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Koordinasyon harita üzerinden yapılıyor



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce'de kapanan köy yollarını açma çalışması sürerken, ekiplerin durumu açma çalışması bilgisayar ortamından takip ediliyor.

Yoğun kar yağışı bir çok ilde olduğu gibi Düzce'de de etkili oluyor. Özellikle yüksek rakımlı köylerin yolları kar yağışı nedeniyle kapandı. Düzce il genelinde 29 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanırken Özel İdareye bağlı 42 iş makinası 70 personel yolları açmak için yoğun çaba harcıyorlar.

Araçları takip ediliyor

Düzce'de köy yollarını açma çalışmalarını İl Özel İdaresince kurulan kriz masasından yönlendiriliyor. Araçlar takip sistemi ile online harita üzerinden takip ediliyor. İş makinelerinin çalışma durumu ve köy yollarının açılma aşaması an be an bakılıyor. Köy yollarını açma çalışmalarını yanı sıra yolu kar yağışı nedeni ile kapanan köylerde bulunan hastaların öncelikli olarak iş makineleri ile yolları açılıp ambulanslar ile hastanelere sevk sağlanıyor. Çalışmaların il genelinde köy yollarının tamamının açılana kadar süreceği öğrenildi.

(AY)



07.01.2017 12:10:52 TSI

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