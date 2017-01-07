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Sabri Yalım Parkına 4 bin adet menekşe yerleştirildi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nin park ve yeşil alanlardaki bakım, onarım çalışmaları devam ediyor.

İzmit Belediyesi'nin park ve yeşil alanlardaki bakım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda şehir merkezinde bulunan Sabri Yalım Parkına 4 bin çiçek ekildi. İzmit şehir merkezindeki Sabri Yalım Parkı'nda bulunan kalp şeklindeki taklarda da bakım çalışması yapıldığını söylen yetkililer,"Çalışmada parktaki taklara, özel saksılar içeresinde 4 bin adet hercai menekşe yerleştirildi" dediler.

(İG-RFK-Y)



07.01.2017 12:14:24 TSI

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