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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Kumru'da Elekçi Irmağı ıslah ediliyor

07 Ocak 2017 Cumartesi, 12:20
Kumru'da Elekçi Irmağı ıslah ediliyor
Kumru'da Elekçi Irmağı ıslah ediliyor

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Kumru Belediye Başkanı G.Murat Hatipoğlu, ilçe merkezini ikiye bölerek akan Elekçi Irmağı'nın ıslah edilerek ilçeye yakışır bir hale getirileceğini söyledi.
Elekçi Irmağı'nın ilçe merkezinden geçen bölümünün ıslah edilmesi ve estetik bütünlük kazandırmak amacıyla uzun süredir Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile 7. Bölge Müdürlüğü bünyesinde görüşmeler yaptıklarını belirten Kumru Belediye Başkanı G. Murat Hatipoğlu, olumlu sonuçlar aldıklarını belirtti. Başkan Hatipoğlu, "Elekçi Irmağı'nın ıslah edilmesine yönelik ihale 14 Aralık 2016 tarihinde yapıldı. Irmağın ilçe merkezinden geçen bölümünde ıslah çalışmaları yapılarak estetik ve görsel bütünlük kazandırılacak. Bu çalışmalar 10 milyon liraya mal olacak" dedi.
(MAK-SLH-Y)

07.01.2017 12:24:41 TSI
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