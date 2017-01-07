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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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15 Temmuz gazisi, o gece yaşadıklarını anlattı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 12:22
15 Temmuz gazisi, o gece yaşadıklarını anlattı
15 Temmuz gazisi, o gece yaşadıklarını anlattı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - 15 Temmuz gazisi Orçun Şekerçioğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı sokağa çıkıp yaralanan demokrasi gazisi Orçun Şekercioğlu, yaşadığı kahramanlık dolu anlarını Başkan Ali Çetinbaş ve partililer paylaştı.
G3 mermisiyle yaralanan, Cumhurbaşkanı ve vatanını çok sevdiğini ifade eden Şekercioğlu, "Darbe girişimi tekrar yaşansa iki elim kanda da olsa yine giderim. Askeri darbenin başladığı nokta olan Boğaziçi Köprüsü'nün kapatıldığını öğrendiğimizde oraya gitmemiz gerektiğini düşündük. Askerlerin üzerine yürüdük. Tabii acımasızca saldırdılar, kurşunladılar bizi" diye konuştu.

"Yine olursa yine sokağa çıkarım"

Kendilerinden önce giden grubun askerler tarafından tarandığını anlatan Orçun Şekercioğlu, "Ben onlara asker demek istemiyorum. Ne olduğu belli olmayan adamlar aslında. Arkadaki grupta da biz vardık. Tabii o anki ruh haliyle onların üzerine koşmaya başladık. Elimizde taş vardı. Taş deyip geçmeyin, Filistin'de bir taş yıllarca İsrail'i püskürtmeyi başarmıştır. Bana göre bunlar da İsrail'den farksız bir terör faaliyetidir. Elimizdeki taşlarla gücümüz nispetinde bu işi püskürtmeye çalıştık. Bedelini ağır ödetmeye kalktılar ama kendileri ödediler. Türkiye'de hiçbir zaman iktidar normal yollar haricinde değişmeyecek. Darbe girişimi tekrar gerçekleşecek olursa yine sokağa çıkar cennet vatanım için şehit olmayı hiç düşünmeden göze alırım" ifadelerini kullandı.
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, "15 Temmuz gecesini aydınlık sabah ile buluşturan kahramanlarımızdan AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi kardeşimiz Orçun Şekercioğlu, İl Başkanlığı'mızı ziyarete geldiler. Bu yürekler olmasaydı biz olmazdık. 15 Temmuz darbe girişimine ve milletimizin göstermiş olduğu şanlı direnişe tanıklık eden, duygu ve düşüncelerini genç kardeşlerimiz ile paylaşan gazimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. (EFE)

07.01.2017 12:26:11 TSI
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