07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

18. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 12:27
18. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı
18. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Edirne Belediye Başkanlığı tarafından 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında bu yıl 18'ncisi düzenlenecek olan 'Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı.
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından 3 (üç) yıldız almaya hak kazanan, Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin daha iyi anlaşılması, yurt içi ve yurt dışında tanıtılması ve fotoğraf sanatçılarının Kırkpınar'a olan ilgisinin arttırılması amacıyla düzenlenen 18. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması'nın başvuruları başladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda fotoğraf sanatçılarının yoğun ilgi göstermesi beklenen yarışmaya son katılım tarihi ise 19 Mayıs 2017 saat 23.00 olarak belirlendi.
Yarışmada Seçici Kurul görevini ise, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu, Kırkpınar Başpehlivanı Ahmet Taşçı, EFOD Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İyiiz, Fotoğraf Sanatçıları Behiç Günalan, Cengiz Karlıova, İlyas Göçmen yapacak.
Başvurular, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'na online yapılacak olup, detaylı bilgiye www.edirne.bel.tr ve www.tfsfonlineyarismalar.org adreslerinden ulaşılabilir.
Yarışma sonucunda birinciye 3 bin 500 TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye bin 750 TL, Edirne Belediyesi Özel Ödülü'nü kazanana bin 500 TL, 3 adet mansiyon ödülünü kazanana 750'şer TL, sergilemeye değer görülen en fazla 33 adet fotoğrafın sahibine de 150 TL para ödülü verilecek.
Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen 656. Kırkpınar Yağı Güreşleri Festivali 10-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
(KU-MEF-Y)

07.01.2017 12:31:42 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Trakya'da kış
YEREL

TRAKYA'DA KIŞ
FETÖ/PDY'den tutuklu sanık: &quot;Avukatlar beni tehdit etti&quot;
YEREL

FETÖ/PDY'DEN TUTUKLU SANIK: "AVUKATLAR BENİ TEHDİT ETTİ"
Trakya'da kış
YEREL

TRAKYA'DA KIŞ
Avrupa'ya kaçarken yakalanan terörist tutuklandı
YEREL

AVRUPA'YA KAÇARKEN YAKALANAN TERÖRİST TUTUKLANDI
Karla mücadele için 11 ekip, 11 farklı bölgede
YEREL

KARLA MÜCADELE İÇİN 11 EKİP, 11 FARKLI BÖLGEDE
&quot;Aşk bir bağımlılık durumunu ortaya koyuyor&quot;
YEREL

"AŞK BİR BAĞIMLILIK DURUMUNU ORTAYA KOYUYOR"

Kanal Edirne'nin yüzde 65'i tamamlandı
YEREL

KANAL EDİRNE'NİN YÜZDE 65'İ TAMAMLANDI
Hz. İsa'nın vaftiz günü
YEREL

HZ. İSA'NIN VAFTİZ GÜNÜ
Trakya'da kış
YEREL

TRAKYA'DA KIŞ