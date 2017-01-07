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Düzce içme suyunda kar yağışı altında çalışma



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi'ne bağlık ekipler kar yağışı nedeniyle yollarda yaptığı çalışma gibi kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Uğur Suyunda da çalışma yapıyor.

Düzce Belediyesi tarafından karla mücadelenin yanı sıra Düzce içme suyu şebekesini besleyen Uğur Suyunda da devam ediyor. Yoğun kar yağışına rağmen Düzce Belediyesine bağlı ekipler olumsuz bir durum yaşanmaması için Uğur suyunda da temizlik çalışması yapıyor.

(AY)



07.01.2017 12:35:10 TSI

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