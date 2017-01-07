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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Süleymanpaşa Belediyesi karla mücadeleye devam ediyor

07 Ocak 2017 Cumartesi, 12:31
Süleymanpaşa Belediyesi karla mücadeleye devam ediyor
Süleymanpaşa Belediyesi karla mücadeleye devam ediyor

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri kar yağışının başlamasıyla hazır olarak bekleyen araçları ve personelleri ile birlikte olumsuzlukların önüne geçebilmek için acil müdahalelerde bulundu.
Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde barındırdığı 2 kar küreme ve tuzlama aracı, 2 greyder, 2 buz solüsyon kamyonu, tuz yüklü 5 kepçe ve personelleriyle birlikte ana arterler başta olmak üzere Süleymanpaşa sahili, Hükümet Caddesi, Değirmenaltı Mahallesi, Dereağzı Mevkisi, Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi yolu, Hürriyet Mahallesi, Baykallar mevkisi, Altınova Mahallesi, Barbaros Mahallesi, Topağaç Mevkisi, Çiftlikönü, Tilki Selim Camii yolunda ve 100. Yıl mahallesnde kar küreme, tuzlama ve olası buzlanmanın önüne geçebilmek için solüsyon döküm işlemi gerçekleştirdi.
Zincirsiz yola çıkan ve tipide yolda kalan araçlar kurtarıldı
Birçok aracın aniden bastıran ve tipi şeklinde yağan kar yağışına zincirsiz yakalanması sonucu trafikte yer yer yoğunluklar yaşanmasına yol açarken Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri araçlara kurtarma yardımı da vererek olumsuzlukların önüne geçti.

Acil durumlar için afet ve kiriz masası kuruldu
Öte yandan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde Afet ve Kriz masası oluşturulurken acil durumlarda vatandaşların 0850 459 09 09 numaralı kriz masasını ve 0850 450 59 59 ıakfuflr Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'ne 24 saat ulaşabileceği ifade edildi.

3 vardiya 67 personel görev başında
Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri Meteroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 2 gün daha sürmesi beklenen kar yağışına karşı olumsuzlukların önüne geçebilmek için 3 vardiya şeklinde 67 personeli, kar küreme, tuzlama ve solüsyon araçları ile çalışmalara devam edeceği belirtilirken, araçların zincir takmadan trafiğe kesinlikle çıkmaması uyarısında bulunuldu.
(YG-MEF-Y)

07.01.2017 12:35:46 TSI
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